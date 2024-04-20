Знищення російського Ту-22М3, найімовірніше, за українцями.

За час війни проти України РФ втратила щонайменше сотню своїх військових літаків.

Таку оцінку оприлюднили в Міноборони Великобританії, пише Bild. Падіння російського надзвукового бомбардувальника, найімовірніше, справді, дійсно, черговий успіх України в боротьбі з російськими ВПС, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

"Це перший випадок, коли стратегічний бомбардувальник збито українськими системами ППО. Досить імовірно, що Росія вже втратила щонайменше 100 літаків", - наголошується в повідомленні.

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Збиття Ту-22М3

Раніше ВПС РФ втратили один зі своїх надзвукових важких бомбардувальників Ту-22М3. У той час як у міністерстві оборони РФ заявили про катастрофу, яка сталася з технічних причин, українська сторона стверджує, що літак був збитий ракетою.

Українці вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3, повідомив 19 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. "Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3", - поділився він.

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