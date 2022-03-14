Вони переписали адреси журналістів та їхніх родичів, погрожують їхнім дітям, батькам, дружинам.

У Бердянську окупанти залякують журналістів та змушують їх працювати для російської пропаганди.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Рашистські окупанти насаджують режим терору і цензури у захоплених населених пунктах України", - зазначила вона.

За словами омбудсмена, у Бердянську російські силовики переслідують і залякують журналістів.

"За даними Запорізької ОДА, у Бердянську окупанти переписали адреси журналістів, їхніх родичів. Примушують їх працювати для російської пропаганди. Погрожують їхнім дітям, батькам, дружинам. Окупаційні війська намагаються запровадити властивий для РФ режим тотального залякування та позбавити свободи слова захоплені міста", - наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що перешкоджання вільній журналістській діяльності є порушенням Женевської конвенції, яка стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти у Бердянську поширюють пропагандистські листівки про "об'єднання з РФ". Загарбники цинічно зазначають, що "їхнє діло праве".

Вас також можуть зацікавити новини: