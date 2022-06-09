У військових комісаріатах Білорусі проводяться збори з місцевими жителями з метою роз'яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На території Білорусі активізували формування так званого "народного ополчення".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Активізовано процес формування так званого "народного ополчення" Республіки Білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз'яснення необхідності створення зазначених підрозділів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, на Волинському і Поліському напрямках певні підрозділи Збройних сил Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

"Для недопущення викриття позицій і місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідувати ліси", - наголошується у зведенні.

Ситуація на кордоні з Білоруссю:

8 червня 2022 року в Генштабі розповіли про провокаційні прольоти авіації РФ і ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Того ж дня з'явилася інформація про те, що Білорусь відпрацьовує на навчаннях створення ударних угруповань.

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