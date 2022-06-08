На Волинському та Поліському напрямках спостерігається черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про провокативні прольоти авіації РФ та ситуацію на кордоні з Білоруссю. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.

Так, на Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

Водночас, на Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Генерал СБУ пояснив, що потрібно Україні та РФ для змін на фронті на свою користь.

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