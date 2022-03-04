На момент смерті Валерію Чибінєєву було 34 роки.

Герой України Валерій Чибінєєв загинув у жорстоких боях з російськими окупантами під Гостомелем. Майор був родом з Бердянська.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради в Facebook

"Він боровся як герой та помер як герой. Йому було 34 роки", – йдеться в повідомленні.

За даними Анатолія Штефана, Герой України загинув під час боїв під Гостомелем.

"У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв. Вічна пам'ять. Помстимося", - написав він у Twitter.

Валерій Чибінєєв – що відомо

Валерій Чибінєєв разом з братом виховувався в Бердянській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті, тому що батьки померли. Він закінчив дев'ять класів школи, після чого вступив до Запорізького військового ліцею "Захисник", а потім в Одеську академію сухопутних військ.

У 2010 році у званні лейтенанта увійшов до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Крім того, він боровся з російськими окупантами з перших днів АТО.

У 2016 році його нагородили Зіркою Героя України. У 2019 році втратив на російсько-українській війні брата. Командир відділення десантно-штурмового взводу 79-ї десантно-штурмової бригади Роман Чибінєєв отримав смертельне поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків