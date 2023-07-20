За його словами, Велика Британія поступається тільки США в питанні надання військової допомоги Україні.

Велика Британія надала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

Про це заявив Міністр оборони Бен Уоллес, пише Sky News. При цьому спочатку вони планували відправити Києву тільки 16 тисяч "критичних" снарядів. Також вони передали значну кількість військової техніки, боєприпасів та нелетальної допомоги.

За словами Уоллеса, Лондон витратив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку військових дій в період з квітня 2022 по березень 2023 року. Таким чином Велика Британія знаходиться на другому місці в списку міжнародних донорів військової допомоги - перше займають Сполучені Штати Америки.

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Крім того, Україна отримала від Великої Британії наступну допомогу:

14 танків Челленджер II;

4 тисячі одиниць боєприпасів для озброєння танків;

не менше п'яти мільйонів протипіхотних озброєнь, включаючи міномети і гранати;

1500 зенітних гармат і 100 пускових установок до них;

4 мільйони фунтів стерлінгів було витрачено на запчастини, інструменти та комплекти підтримки;

70 тисяч одиниць продовольчого пайка;

65 тисяч предметів одягу.

Уоллес йде у відставку

Днями стало відомо, що міністр Бен Уоллес збирається покинути свій пост, який займає з 2019 року.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО британський міністр оборони потрапив у скандал, заявивши, що хоче бачити від України більше подяки у питанні допомоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці вдячні партнерам за підтримку, а у країни досить "тісні" відносини з Великою Британією.

Пізніше Уоллес заявив, що його слова про вдячність були спотворені, а він сам продовжуватиме підтримувати Україну до кінця.

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