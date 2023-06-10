Українські воїни вже повернулися додому.

У Великій Британії українські військовослужбовці завершили курс навчання з керування самохідними артилерійськими установками AS90 і танками Challenger 2.

У Twitter Міністерство оборони Великобританії показало красиві кадри з тренувань. Цікаво, що у відомстві зазначили, що бійці вже повернулися до України.

"Зустрічайте грізну AS90 і могутній танк Challenger 2. Українські танкісти завершили навчання у Великій Британії", – сказано в дописі.

На відео захисники України керують елітною технікою в різних погодних умовах та здійснюють навчальні обстріли. Ці яскраві кадри з тренувань британське Міноборони супроводило хештегом про підтримку України – #StandWithUkraine.

Британська підтримка України

Окрім 14 британських танків Challenger, у Великій Британії пообіцяли надати Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

У квітні друга група українських воїнів-артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії.

11 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow з анонсованою дальністю не менш як 250 кілометрів.