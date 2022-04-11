Це вже п'ятий трофейний гелікоптер на рахунку 68 окремої єгерської бригади.

Сили ППО 68 окремої єгерської бригади знищили російський гелікоптер Мі-24. Воїни зауважили, що російська "вертушка" полетіла услід за російським кораблем.

Про це йдеться у Facebook бригади.

"Завдяки підрозділам ППО 68 окремої єгерської бригади рахунок збитої авіації ворога збільшився ще на одну. Гелікоптер Мі-24 полетів услід за російським кораблем. Молодці, хлопці, продовжуйте в тому ж дусі", - зазначили у бригаді.

Знищений гвинтокрил став 5-м у списку трофеїв воїнів. Також на рахунку бригади - один збитий російський штурмовик Су-25.

Воїни також показали один з гелікоптерів, знищених напередодні.

Як повідомляв УНІАН, частина російських гелікоптерів, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінила дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Там також базуються винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

Вас також можуть зацікавити новини: