Бойові одиниці російського флоту намагаються триматися ближче до Керченської протоки.

ЗСУ фіксують у Чорному морі більше прикордонних кораблів противника, ніж бойових одиниць. Про це у ефірі "Радіо-Свобода" повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, в акваторії Чорного моря понад місяць спостерігається перевага російських прикордонних кораблів, ніж бойових одиниць ВМС Чорноморського флоту РФ. Плетенчук уточнив, що прикордонні судна зазвичай дислокуються навколо Керченської протоки.

"По факту бачимо, що понад місяць прикордонників в морі більше, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Якщо тих зазвичай більше десяти одиниць навколо Керченської протоки, навколо так званого Керченського мосту, то бойових кораблів ми бачили більше лише один раз. Під час наших навчань "Сі Бриз", - розповів Плетенчук.

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Він уточнив, що в останній день навчань окупанти вивели в акваторію 15 бойових кораблів, але дуже швидко завели їх назад. За даними речника, кораблі окупантів намагаються триматися східної та північно-східної частини Чорного моря - ближче до Керченської протоки. Крім того, Плетенчук зазначив, що ворожі кораблі наразі нечасто виходять в Чорне море, зокрема їх немає в південно-західній частині його акваторії.

"Наприклад, зараз три одиниці в морі. Якщо ви пам'ятаєте, їх раніше було набагато більше. Носіїв взагалі немає. Чи це стало результатом постійної роботи? Найімовірніше, так. Ми не можемо напевно це стверджувати, бо сказати, що в голові у російських тактиків, ми не можемо", – сказав Плетенчук.

Успіхи ЗСУ у Чорному морі

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення до України Кремль під приводом навчань заввів до Чорного моря через Босфор шість кораблів, збільшивши їхню кількість до 13.

За даними речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, за останні півтора року українські військові уразили щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Загалом у окупантів залишилось вісім таких кораблів. Зокрема, першим ще 24 березня 2022 року було знищено великий десантний корабель "Саратов", коли той перебував у порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді, крім нього, були пошкоджені великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

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