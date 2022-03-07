Корабель підбито недалеко від Одеси. Подробиці поки не уточнюються.

У Чорному морі українські військові підбили ворожий корабель.

Про це повідомив керівник прес-центру Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, неподалік Одеси Збройні сили України підбили військовий корабель РФ

"Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель", - зазначив він.

Подробиці наразі не уточнюються.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії увірвалися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів, не раз були атаковані Харків, Київ і Маріуполь.

За відомостями Пентагону, РФ вже задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.

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