За даними радника мера Маріуполя, окупаційна влада встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Новини гротеску. Для загального розуміння, а що там в Донецьку. В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настільки потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими, та ще з мегабюрократичною процедурою. Якщо Росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера-одиночка", - наголосив Анрющенко.

Раніше стало відомо, що російські окупанти планують призивати на службу жінок.

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