Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Новини гротеску. Для загального розуміння, а що там в Донецьку. В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настільки потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими, та ще з мегабюрократичною процедурою. Якщо Росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера-одиночка", - наголосив Анрющенко.
Раніше стало відомо, що російські окупанти планують призивати на службу жінок.