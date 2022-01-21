Всього російські окупанти розмістили в ОРДЛО понад 100 одиниць техніки.

Російські окупаційні війська розмістили на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за добу 20 січня 101 одиницю військової техніки. Озброєння розміщене з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомили в Генштабі Міноборони у Facebook.

Відзначається, що в зоні дії окупаційного "1 армійського корпусу" бойовиків "ДНР" всього розмітили 13 одиниць озброєння та військової техніки:

у районі Бойківського – (67 км від лінії зіткнення) - один танк невстановленого типу;

у районі Терново – (57 км від лінії зіткнення) - 10 танків невстановленого типу;

у районі Бойківського (67 км від лінії зіткнення) – дві одиниці ББМ.

Читайте такожУ Держдумі дали " зелене світло "процедурі визнання "ЛДНР"При цьому в зоні дій "2 Армійського корпусу" бойовиків "ЛНР" всього розмістили 88 одиниць озброєння і військової техніки:

у районі Берегове (23 км від лінії зіткнення) - один міномет;

у районі населеного пункту Мирне (28 км від лінії зіткнення) – 14 танки невстановленого типу; 10 самохідних гаубиць; 12 одиниць артилерії невстановленого типу, а також 51 одиниця ББМ.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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