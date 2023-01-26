У даний час росіяни проводять перегрупування на запорізькому напрямку.

Російське командування здійснює перегрупування своїх військ на Запорізькому напрямку, однак поки тут не створено ударне угруповання, здатне вести великий наступ. Про це заявив керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Ерін в ефірі телемарафону.

"На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на запорізькому напрямку. У разі перекидання додаткових сил і резервів дане угруповання може набути ознак угруповання, яке здатне перейти до більш активних дій", – розповів він.

За словами Єріна, в даний час для України основну небезпеку становлять аеродроми в окупованому Криму. Звідти агресор завдає ракетних ударів по решті території України. Крім того, аеродроми використовуються транспортною авіацією ворога для забезпечення військ.

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У військовій розвідці заявили, що Заходу слід надати Україні ракети великої дальності перш, ніж Росія зможе перекинути підкріплення.

ВСУ продовжують контранаступальні дії у напрямку Кремінної, однак ситуацію ускладнює та обставина, що окупанти встигли побудувати тут оборонні укріплення.

Агресор почав застосовувати нову тактику повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Противник намагається виснажити ППО безпілотниками перш, ніж завдати ракетного удару.

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