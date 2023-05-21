Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення з ворогом.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Наразі формування наступальних угруповань не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Ворог обстріляв десятки населених пунктів.

На Куп’янському напрямку окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Наступа ворог намагався в районі Масютівки. Крім того, він здійснював авіаційні удари, а також артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник наступати навіть не намагався, але активно обстрілював мирних мешканців Луганської та Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії, не припиняються бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої Гори й продовжив атакувати авіацією населені пункти.

На Авдіївському напрямку противник наступав у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверногл, але успіху не мав. Водночас росіяни продовжують атакувати мирне населення України на лінії фронту.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. Не досягнувши успіху, окупанти займаються обстрілами цивільних.

На Шахтарському напрямку РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки й обстрілювала найближчі населені пункти.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися та тероризувати населені пункти цих регіонів.

Війна в Україні - останні новини

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Українським захисникам вдалось також знищити 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.

Втрати ворога в Україні сягнули відмітки у понад 202 тисячі окупантів.

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