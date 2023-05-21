Українські захисники знищили артпідрозділи ворога, ППО та уразили декілька районів зосередження озброєння та техніки.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Українським захисникам вдалось також знищити 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.

Водночас сам ворог 20 травня завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атаки окупантів постраждали мирні люди, було зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН втрати РФ в Україні перескочили нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 202 тисячі окупантів. За добу на українській землі ліквідували 670 загарбників.

Крім того, українські захисники "засліпили" окупантів на фронті. РФ втратила ще шість РЕБ та станцію РЛС.

Водночас у Криму російські окупанти пакують речі в тривожному стані та обмірковують можливі варанти відходу.

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