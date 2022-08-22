Найбільших втрат противник зазнає на Донецькому напрямку.

На шостий місяць повномасштабної війни Росії з Україною втрати окупантів вже перевищили 45 400 осіб. Лише за останню добу ЗСУ знищили 200 російських солдатів.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Щодня зростають і втрати рашистів у техніці. На сьогодні знищено:

танків ‒ 1919 (+7) од.,

бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6) од.,

артилерійських систем – 1032 (+4) од.,

РСЗВ - 266 од.,

засобів ППО - 145 (+4) од.,

літаків – 234 од.,

гелікоптерів – 198 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),

крилатих ракет - 194 (+4),

кораблів/катерів - 15 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од.,

спеціальної техніки - 99.

Також, як передає Генштаб Збройних сил України, найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Як УНІАН вже писав, командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Через втрати й неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Дешевше за всіх "оцінили" бурятів - їм платитимуть менше, ніж жителям інших регіонів РФ.

Раніше видання The Washington Post випустило великий матеріал щодо таємних планів Путіна перед вторгненням в Україну. Відомо, що диктатор хотів захопити більшу частину країни, "взяти" Київ за три дні та вбити Зеленського, "якщо потрібно".

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