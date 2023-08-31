Вони мають багато старих систем, але показують значно меншу ефективність.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російським окупантам складно швидко компенсувати втрачені системи ППО.

"Виробництво озброєнь у ворога є, але швидко й ефективно поповнювати знищене озброєння не так просто. І це стосується усіх видів, зокрема засобів протиповітряної й протиракетної оборони. Особливо сучасних, таких як "Панцир" або С-400 "Тріумф", - пояснив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Представник ГУР зазначив, що знищення кожної одиниці сучасної зброї є серйозною втратою для армії країни-терориста.

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"Росіяни не можуть швидко компенсувати ці збитки. Застарілих систем ППО у них більше, але їхня ефективність значно менша", - додав Юсов.

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Як раніше повідомляв УНІАН, станом на сьогодні ЗСУ знищили вже 500 систем ППО Росії. Також з'явилась інформація, що Росія вивезла з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там з 2020 року.

За даними британської розвідки, РФ задумала іншим чином розосередити ППО між Україною та Москвою. Протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників. Це свідчить про те, що російська ППО не може впоратися з виявленням та знищенням всіх потрібних цілей.

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