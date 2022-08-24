Пололяк заявив, що агресору не вдасться залякати українців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що обстріли російськими загарбниками України у День Незалежності - це прояв безпорадності і терористичної суті російських варварів.

Про це Подоляк написав у мікроблозі Twitter.

"Масований обстріл України в День Незалежності – черговий прояв безпорадності й терористичної суті російських варварів після шести місяців ганьби й поразок. Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців – абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний "жест доброї волі"…", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, російські окупанти обстріляли військову інфраструктуру міста Миргород Полтавської області, ймовірно, ракетами Х-22.

В Синельниківському районі Дніпропетровської області ворожа ракета влучила у приватний будинок. Внаслідок удару загинула 11-річна дитина.

А у обласній військовій адміністрації Хмельниччини ввечері повідомили про прильоти ворожих ракет.

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