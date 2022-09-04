Троє людей отримали поранення.

В Харківській області через російські обстріли загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

"У неділю ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківської області. Внаслідок обстрілів у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки", - розповіли в ОВВА.

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Крім того, в Ізюмському районі через обстріли селища Андріївка були поранені 3 цивільних - їх госпіталізували в лікувальні установи Харківської області.

Ситуація в Харкові:

Станом на ранок 4 вересня 2022 року в Харкові була велика пожежа від ракетного попадання в ресторанний комплекс. "Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основних будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м.", - зазначають у ДСНС.

Удар по Харкову вночі був здійснений, попередньо, з території Бєлгородської області РФ.

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