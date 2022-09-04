Окупанти випустили ракету С-300.

Удар по Харкову вночі було здійснено, попередньо, з території Бєлгородської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 4 вересня близько 00:10 російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила на територію ресторанного комплексу, що призвело до його повного руйнування. Пожежа охопила територію майже всього комплексу. Відбулось займання основних будівель та літнього майданчика загальною площею 2200 кв. метрів.

Відео дня

"Попередньо, окупанти випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ", – про інформувала прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, у Харкові наразі ще триває гасіння великої пожежі від ракетного влучання у ресторанний комплекс. "Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м.", - зазначають у ДСНС.

Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. О 02:47 їм вдалось локалізувати пожежу. Наразі тривають роботи щодо її остаточної ліквідації.

Вас також можуть зацікавити новини: