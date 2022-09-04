Вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів ресторанного комплексу.

У Харкові триває гасіння великої пожежі від ракетного влучання.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста.

"Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метрів", - зазначають у ДСНС.

До ліквідації пожежі задіяні 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС.

"Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. О 02:47 їм вдалось локалізувати пожежу. Наразі тривають роботи щодо її остаточної ліквідації", - мовиться у повідомленні.

Як писав УНІАН, близько опівночі в Київському районі Харкова пролунали два вибухи. Попередньо, ворог завдав по місту ракетного удару. Внаслідок влучання сталася пожежа в будівлі ресторану.

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