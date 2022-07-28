Пошкоджено господарські будівлі.

Вночі в Харкові окупанти обстріляли Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Вночі окупанти атакували і улюблений усіма харків'янами парк Горького. На щастя, атракціони не постраждали. Пошкоджено господарські будівлі", - повідомив він.

За даними мера, жертв і поранених немає.

Нагадаємо, це не вперше, коли окупанти обстрілюють парк Горького. Так у травні окупанти обстріляли цей парк та стадіон "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Терехов заявив, що російські війська вночі двічі обстріляли Харків ракетами С-300. Інформації про постраждалих не було.

А 24 липня Ігор Терехов закликав містян побудувати графік пересування містом, оскільки росіяни цілеспрямовано б'ють у Харкові по місцях скупчення людей. За його словами, харківянам потрібно побудувати графік пересування містом з врахуванням найголовнішого - щоб він був безпечним.

"Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз – вижити та жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - рекомендував мер.

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