Обстріли зареєстровані слідчими поліції.

Окупанти сьогодні обстріляли парк Горького та стадіон "Динамо" у Харкові.

Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управляння Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Сьогодні знов був обстріляний парк Горького та за компанію "дісталося" стадіону "Динамо". Як відомо, російські війська б'ють "тільки по військовим об'єктам", тож тепер ми знаємо, чим насправді були дитячі атракціони та футбольне поле", - зауважив він.

Болвінов оприлюднив фото наслідків обстрілів, зазначивши, що одна з точок прильоту - просто на доріжці, якою сьогодні зранку бігав.

"Завтра доведеться перестрибувати. Обстріли зареєстровані слідчими. Відновимо, зробимо ще кращим та побіжимо далі, вперед, тільки вперед!", - написав Болвінов.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на Харківщині за добу внаслідок обстрілів окупантів одна людина загинула, троє дістали поранення. Минулої доби окупанти завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили артилерійський обстріл.

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