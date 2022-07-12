Ще понад 3 тисячі багатоповерхівок після ремонту зможуть прийняти пожильців.

Масштабні роботи стартували у першій харківській багатоповерхівці, що постраждала від вибухів. Відбудову проводитимуть попри російські обстріли.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

1 березня окупанти двічі поцілили по Новобаварському району. Внаслідок влучання десятеро поранених та п’ятеро загиблих. Один снаряд поцілив у склади, другий розірвався у дворі багатоповерхівки. Вона стало першою з багатьох зруйнованих ворожими обстрілами, що вже ремонтують.

У квартирах вибуховою хвилею позносило міжкімнатні стіни, вирвало шибки, двері, на сусідніх багатоповерхівках пошкодило дахи.

Фахівці обстежили будинок і заявили: його таки можна відновити, бо ж каркас лишився неушкодженим.

Спочатку треба перекрити дах, встановити вікна та закласти цеглою обвали, кажуть ремонтники. Далі відновлюватимуть балкони. Згодом будуватимуть міжкімнатні стіни та зроблять утеплення будинку.

Наразі там вже лагодять дах, вставляють вікна та відновлюють знесені міжкімнатні стіни.

Це лише перший будинок у масштабному ремонтному проєкті. Комісія обстежила усі пошкоджені оселі у місті. Далеко не всі з них підлягають ремонту – згодом їх доведеться знести. Ще понад 3 тисячі багатоповерхівок після ремонту зможуть прийняти пожильців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, російські окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілів російськими окупантами Індустріального району Харкова.

Вас також можуть зацікавити новини: