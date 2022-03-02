Жахлива трагедія трапилася в Харкові. Осиротіли двійнята, яким виповнився всього 1 день.

У Харкові 1 березня народилися різностатеві двійнята - хлопчик і дівчинка. Наступного дня, 2 березня, батьки новонароджених загинули під ворожим обстрілом.

Про це розповів депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

"Вчора в Харкові народилася двійня - хлопчик і дівчинка. Сьогодні ці немовлята залишилися сиротами, їхні батьки загинули під обстрілами. 2022 рік, Європа. Це відбувається на очах у всього світу", - написав він.

Але є і хороша новина. Для дітей вже знайшлися прийомні батьки.

"Вже знайшлися люди, які готові стати прийомною сім'єю для крихт. Тому що ми своїх не кидаємо. Ми знаємо, що чужих дітей не буває. І завжди, чуєш мр*зь ф*шистська, завжди ми готові допомогти один одному і віддати останнє за рідну країну, за наших дітей, жінок, людей похилого віку.

Але вам цього не зрозуміти! Вже ніколи! Сьогодні в Харкові ви вмилися нашою кров'ю, але вже завтра ви точно будете гнити в сміттєвому мішку", - написав депутат.

Нагадаємо, що Росія продовжує обстрілювати і скидати ракети на культурні об'єкти і житлові райони Харкова. За 1 березня в місті постраждали 112 осіб, 21 мирний житель помер, сотні людей залишилися без будинку.

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