Про постраждалих і жертв поки що не повідомляється.

У Харкові в людей, які стояли в черзі в супермаркет прилетів снаряд. Відеозапис з камер спостереження публікують Telegram-канали.

Видно, що на момент удару в залі перебувало кілька десятків людей. Вони стояли в черзі.

Поки що про наслідки даного обстрілу з боку окупантів не повідомляється - невідомо, чи є жертви або загиблі в результаті інциденту.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували в Харкові майже тисячу будинків. На сьогодні вже активно створюються плани з відновлення Харкова після війни.

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