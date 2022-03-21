На сьогодні в Харкові зруйновано 972 будинки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті 972 будинки зруйновані, з них 778 - житлові багатоповерхові.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"На сьогодні у нас 972 будинки вже зруйновано, з яких 778 - це житлові багатоповерхові будинки", - сказав Терехов.

Він також додав, що на сьогодні вже активно створюються плани з відновлення Харкова після війни.

"Сьогодні ми вже дуже активно працюємо з архітекторами, з будівельниками для відродження міста Харкова", - зазначив міський голова.

Війна проти України: