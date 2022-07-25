Це будуть залізобетонні конструкції, в яких можна сховатися від артобстрілу.

Міськрада Харкова планує в серпні побудувати безпечні зупинки громадського транспорту. Вони зможуть захистити містян від російських снарядів.

Про це повідомив в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені в першу чергу - на найбільш завантажених маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв", - розповів міський голова.

За його словами, це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поруч із зупинними павільйонами. Містяни зможуть в них сховатися в разі загрози артобстрілу і перечекати повітряну тривогу. Зазначається, що такі укриття є в Ізраїлі.

"Вони показують себе ефективними в плані захисту від снарядів і розльоту осколків", - додав Терехов.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові минулого тижня російські окупанти два дні поспіль обстрілювали зупинки громадського транспорту, внаслідок чого загинули шестеро людей, ще 26 отримали поранення.

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