У разі відмови співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

У Херсоні окупанти вимагають від медиків підписувати документи про згоду отримувати зарплату в рублях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"У тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам "швидкої допомоги" щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади". Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях. У разі відмови співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії - оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік, а на будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

"Тривають заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану гуманітарну допомогу. Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо", - розповіли у ГУР.

Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5ГБ Інтернету.

За даними розвідки, на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей живуть співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб).

Також є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

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