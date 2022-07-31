У сотнях населених пунктах склалася критична ситуація.

В Херсонської області через бойові дії повністю знищено кілька сіл. У сотнях населених пунктах критична ситуація, оскільки знищені дороги, будинки і школи, а поля і річки заміновані. Крім цього, вбито безліч мирних людей, а в лісах були пожежі.

Про це повідомляє Херсонська Facebook.

"Без світла і води деякі села вже 5 місяців, пенсії і соцвиплати в таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію або в сусідні села. Тому є такі громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені", - зазначили в адміністрації.

Протягом двох місяців жителі Херсонської області залишаються без зв'язку українських мобільних операторів. Працює провідний інтернет, але трафік йде через Росію, тому більшість сервісів заблоковані і працюють тільки з VPN.

Нагадаємо, раніше експерт пояснював, чому Росії важливо утриматися на правому березі Дніпра біля Херсона.

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