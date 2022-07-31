Підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні – це справа рук руху спротиву

Знешкоджено двох місцевих колаборантів, що співпрацювали з окупаційним режимом, на одній з вулиць Херсона.

Момент вибуху автомобіля потрапив на відео.

В авто перебували двоє співробітників "поліції". За даними розвідки, один з них загинув.

Сталася подія 27 липня, кадри з місця події були оприлюднені сьогодні. Підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні – це справа рук руху спротиву.

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