Знешкоджено двох місцевих колаборантів, що співпрацювали з окупаційним режимом, на одній з вулиць Херсона.
Момент вибуху автомобіля потрапив на відео.
В авто перебували двоє співробітників "поліції". За даними розвідки, один з них загинув.
Сталася подія 27 липня, кадри з місця події були оприлюднені сьогодні. Підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні – це справа рук руху спротиву.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська повільно просуваються на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордон Донецької області.
Штурмовими діями окупанти намагалися поліпшити тактичне становище в напрямках Роти - Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою виявилась спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка-Соледар, розвідувальна група противника виявлена і знешкоджена
Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.
ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонському напрямку. Росіянам не дали піти на штурм з окупованого Брускинського на Білогірку, розташовану на західному березі Інгульця.
Після влучних ударів ЗСУ по переправах та мостах, стратегічно важливих для ворога в Херсонській області, РФ почала перекидати в окуповану область інженерну техніку.
У соцмережах вже пишуть про ремонт Антонівського моста, який регулярно зазнає вогневих ударів української сторони.
Загалом у боях з противником ЗСУ ліквідували вже 40 830 окупантів і тисячі одиниць техніки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Воїни ССО показали "полювання" на окупантів (відео)
- Верещук заявила, що РФ не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих полонених в Оленівці
- Сотні кілометрів окопів: в ОВА розповіли, як організована оборона Запоріжжя