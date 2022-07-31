Окупанти використовують всі засоби і можливості, щоб утримати цю територію.

Росія всіма силами намагається забезпечити озброєнням і технікою своє угруповання на правому березі Дніпра в районі Херсона. Для окупантів цей плацдарм є ключовою позицією

Про це розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт Сергій Грабський.

"Вони наполегливо чіпляються за правий берег Дніпра, усвідомлюючи, що в разі втрати цього напрямку вони просто не зможуть утримувати і узбережжя Азовського моря", - пояснив він.

За словами експерта, для посилення свого угруповання загарбники використовують і дамбу в Новій Каховці.

"Плюс вони приводять ще дві не тільки поромні, а й понтонні переправи. Я розумію, що їх ми постійно знищуємо, але противник з упертістю маніяків продовжує їх налагоджувати... Я вже за деякими інформаційними джерелами з'ясував, що противник розглядає Херсон як якийсь Сталінград, під яким "може бути зруйнована міць західної цивілізації", - додав Грабський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як змінилися плани і цілі Кремля через загрози втрати Херсона.

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