Цього разу ціллю українських пілотів стали центри логістики російських військ та склади з боєприпасами.

Вчора, 23 червня, авіація Збройних сил України завдала потужних ударів по скупченнях та стратегічних пунктах окупаційних військ РФ. Цього разу ціллю пілотів стали центри логістики російських військ та склади з боєприпасами.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України в Telegram.

В результаті серії успішних атак льотчикам вдалося знищити десятки броньованих авто ворога.

Зокрема, українські штурмовики Су-25 та бомбардувальник Су-24м відпрацювали по російських окупантах та завдали кілька прицільних потужних авіаційних ударів.

На північно-східному напрямку ударні групи вразили склад боєприпасів, тридцять бойових броньованих машин ворога, а також живу силу.

За допомогою авіації було знищено пункт ремонту та відновлення бойової техніки російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують бити ракетами по південних областях України. Водночас українські воїни завдяли п'ять авіаударів по позиціях загарбників, завдавши їм колосальних втрат.

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