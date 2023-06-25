Таким чином кількість жертв зросла до 5, рятувальники продовжують розбирати завали.

У Києві під завалами в кількох поверхів багатоповерхівки, в яку влучили уламки збитої ракети, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, наразі операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває, а рятувальники все ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку загинуло пʼятеро людей.

"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих", - зазначив він.

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Нічна ракетна атака по Україні 24 червня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, одну з російських ракет збили над Києвом. Її уламки зруйнували квартири на декількох поверхах багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та десятки поранених.

Тієї ночі протиповітряна оборона збила 40 випущених окупантами крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

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