Президент зазначив, що десятки ракет сьогодні були випущені по Україні, щоб показати, що нібито російській армії щось вдасться.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні масовані удари ворога - це ракетна показуха, яка не здатна зламати дух українців.

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

Президент нагадав, що сьогодні окупанти запустили десятки ракет по українських територіях.

"Усі вони були запущені з однією метою - показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться. Сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", - зазначив він.

За словами Зеленського, наразі триває такий етап війни – складний морально, емоційно.

"Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, вночі 25 Росія вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. По країні випустили понад півсотні ракет різних типів.

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