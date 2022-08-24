Мешканці Київської області повідомляють, що чують звуки вибухів.

У середу, 24 серпня, коли Україна святкує День Незалежності, Росія, як і попереджували, активізувалася. Так, у столиці станом на 16:25 вже п'ять разів лунали сигнали повітряної тривоги, під час однієї з них до відбою "завила" повторно сирена.

"Тривога не скасована. Будь ласка, залишайтеся в укритті!" - попередили в КМДА у Телеграм-каналі, коли сигнал тривоги пролунав, коли ще не був скасований попередній.

Мешканці Київської області повідомляють, що чують звуки вибухів. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, це - звуки роботи ППО в Черкаській області.

"За підтвердженими даними, в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області", - написав він у Телеграм-каналі.

Кулеба наголосив, що панікувати не варто, а треба зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Він укотре закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти 24 серпня обстріляли ракетами Х-22 місто Миргород на Полтавщині.

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