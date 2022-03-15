Закон про колаборантів невдовзі буде опублікований.

Віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм, що передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами.

Про це він повідомив під час телемарафону.

"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований", - заявив Корнієнко.

Йдеться про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Згідно з законом №5144, до Кримінального кодексу додають статтю 111-1 "Колабораційна діяльність", що передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

За це каратимуть ув'язненням терміном на 15 років. Також передбачається обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.

Закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це також стосується юридичних осіб.

Особам, що були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.

Раніше Корнієнко заявив, що близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном. Ними займеться СБУ, коли закон про колаборантів набере чинності.

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