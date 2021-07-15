Прес-секретар президента Росії заявив, що експерти вільні обговорювати статтю Путіна про нібито єдність росіян і українців так, як вони хочуть.

У Кремлі оголосили, що заклики на російському федеральному телебаченні захопити нові території України або навіть ліквідувати українську державу не є офіційною позицією Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам оголосив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, чи поділяють у Кремлі реакцію російських федеральних каналів після "української статті" Путіна про необхідність захопити нові території України або навіть ліквідувати українську державу, мотивуючи це "кордонами 1922 року на момент створення СРСР" і чи готовий у такому разі Кремль почати переговори про повернення Україні Таганрога, Пєсков сказав: "У своїй статті Путін говорив про ті міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні принципи і так далі".

"Що стосується обговорення статті - то воно ведеться дійсно дуже активно, стаття дуже резонансна і вона дійсно привертає до себе увагу різних експертів, які висловлюють різні точки зору. Ви знаєте, що ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України і ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає", - сказав Пєсков.

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При цьому він додав, що експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, як сприймати аналогічні заяви депутатів Держдуми РФ від партії Путіна "Єдина Росія", Пєсков сказав: "безумовно, це найбільша політична партія, там висловлюються різні думки – це дійсно так".

За його словами, Україні можна не побоюватися територіальних претензій з боку Росії на тлі таких заяв.

Стаття Путіна про Україну

Як повідомляв УНІАН, Путін написав статтю "про історичну єдність росіян і українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "об'єднує" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну в "насильницькій асиміляції" росіян і країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України і РФ. На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

13 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати цю статтю, як тільки знайде час, і підготувати відповідь. "Президент РФ витратив багато часу, тому що там дуже багато архівної роботи. Що ж, можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на такий обсяг такої детальної роботи", - сказав Зеленський.

Також він прокоментував слова Путіна щодо "братнього народу". "Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом у Другій світовій війні і скільки було втрачено життів українців, і згадують нас в інших випадках, що ми братні народи. Я вважаю, що, як кажуть російською: це не по-братськи так чинити. Більше схоже на Каїна і Авеля", - підкреслив Зеленський.

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Автор: Роман Цимбалюк