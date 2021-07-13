Президент України вважає, що на зустрічі з президентом РФ можна проговорити певні твердження Путіна і підготувати для нього певні матеріали.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє проаналізувати статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна "про єдність росіян та українців" і підготувати відповідь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час участі у всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у Києві.

"У мене не було часу прочитати всю статтю, тому що вчора у мене були важливі зустрічі, але деякі частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент Російської Федерації витратив багато часу, тому що там дуже багато архівної роботи. Що ж, можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на такий об'єм такої детальної роботи", - заявив Зеленський.

При цьому глава Української держави стосовно часу зазначив, що з української сторони постійно ведеться мова про проведення зустрічі президентів України та РФ, але у Путіна постійно не вистачає часу на цю зустріч.

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"Я просто не знав, на що він витрачає цей час. І зараз я бачу результат. Мені здається, що важливо, що деякі речі, і до речі, про які він написав, - ми могли би проговорити. Напевно, я надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті у майбутньому", - наголосив Зеленський.

Водночас, президент України прокоментував слова Путіна стосовно "братського народу".

"Я вже відповідав. Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом у Другу світову війну і скільки втрачено було життів українців, і згадують нас в інших випадках, що ми братські народи. Мені здається, я просто так вважаю, що, як кажуть російською: это не по-братски поступать. Больше похоже на Каина и Авеля. Щось з цієї історії", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави додав: "Ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально, і почитаємо. Якщо треба, щоб ця стаття знайшла відповідь... треба, щоб ми щось відповіли? Ми подумаємо", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян та українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "єднає" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну у "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України та РФ.

На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

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Автор: Віталій Саєнко