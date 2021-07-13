Прес-секретар президента РФ знову повторив слова про те, що жителі ОРДЛО нібито "відкинуті своєю країною".

У Кремлі відмовилися відповідати на питання, чи готова Російська Федерація "прийняти" до свого складу окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Я залишу без відповіді це питання", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи готова РФ прийняти окуповані райони Донбасу до свого складу, "якщо Києву вони не потрібні", як написав президент РФ Володимир Путін у своїй статті.

Також Пєсков сказав: "Росія робить все можливе в рамках міжнародного права з надання гуманітарної допомоги цим людям, які були відкинуті своєю країною".

Стаття Путіна - реакція України: довідка УНІАН

12 липня президент РФ написав статтю "про історичну єдність росіян і українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "об'єднує" мова і православна віра.

Читайте такожОбвинуваченого у держзраді екс-генерала СБУ Шайтанова залишили під вартоюУ статті Путін написав, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну в "насильницькій асиміляції" росіян. Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України і РФ.

13 липня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати цю статтю, як тільки знайде час, і підготувати відповідь. "Президент РФ витратив багато часу, тому що там дуже багато архівної роботи. Що ж, можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на такий обсяг такої детальної роботи", - сказав Зеленський.

Читайте такожАваков подав заяву про відставку (документ)Також Зеленський прокоментував слова Путіна щодо "братнього народу". "Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом у Другій світовій війні і скільки було втрачено життів українців, і згадують нас в інших випадках, що ми братні народи. Я вважаю, що, як кажуть по-російськи: це не по-братськи так чинити. Більше схоже на Каїна і Авеля", - підкреслив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що колишній "слуга народу" похвалив Путіна за статтю про українців і назвав росіян "братнім народом".

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Автор: Роман Цимбалюк