Після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися на Луганщині.

Внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську на "концерт до Кобзона" потрапили приблизно сто рашистів.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Лисичанську майже сотня "кульків" не рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція – Попасна, Лисичанськ…далі буде. В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдат 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ. По "вагнерівцям" більше сотні, те, що відбулося сьогодні (вибух в Лисичанську - УНІАН) майже 100", - сказав Гайдай.

Як писав УНІАН, після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися на Луганщині. Кожен кілометр Луганської землі підкорюється ворогу після значних втрат.

Нещодавно Гайдай підтвердив знищення "вагнерівців" у Попасній.

Вас також можуть зацікавити новини: