Внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську на "концерт до Кобзона" потрапили приблизно сто рашистів.
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Лисичанську майже сотня "кульків" не рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція – Попасна, Лисичанськ…далі буде. В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдат 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ. По "вагнерівцям" більше сотні, те, що відбулося сьогодні (вибух в Лисичанську - УНІАН) майже 100", - сказав Гайдай.
Як писав УНІАН, після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися на Луганщині. Кожен кілометр Луганської землі підкорюється ворогу після значних втрат.
Нещодавно Гайдай підтвердив знищення "вагнерівців" у Попасній.