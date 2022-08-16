В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області сьогодні, 16 серпня, пролунав вибух.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.
"Навіть не знаю, як анонсувати новину….Луганщина нищить окупантів...чи: у Лисичанську знов бавовна..., а може: паління вбиває...)) Далі буде...", - написав Гайдай.
Нагадаємо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. Про це офіційно повідомили у Генштабі ЗСУ 3 липня 2022 року. Тоді у Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму, а потрібні матеріально-технічні ресурси.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не віддає і повернеться на втрачені території.
Як писав УНІАН, після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися на Луганщині. Кожен кілометр Луганської землі підкорюється ворогу після значних втрат.
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