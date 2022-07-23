Російські окупанти розділили Лисичанськ на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевого населення.

В даний час в тимчасово окупованому Лисичанську залишаються 10-12 тис. мешканців.

Про це повідомив голова Лисичанської ВЦА Валерій Шибіко.

За його словами, у місті повністю відсутні централізовані комунікації, при цьому російські окупанти обіцяють людям відновити електропідстанцію, яку ж самі і зруйнували.

"Базові гуманітарні потреби лисичани вдовольняють у Старобільську. Так само у Старобільську масово продаються речі, що були вкрадені з помешкань мирних мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька", - розповів Шибіко.

Крім того, за його даними, місто Лисичанськ розбито на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевого населення, а "в залишених будинках та квартирах лисичан мешкають росіяни і їх посіпаки з т.з. "лднр"".

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про "хлопок" в окупованому Лисичанську, у результаті якого ЗСУ знищили ворожий штаб.

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