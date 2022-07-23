В даний час в тимчасово окупованому Лисичанську залишаються 10-12 тис. мешканців.
Про це повідомив голова Лисичанської ВЦА Валерій Шибіко.
За його словами, у місті повністю відсутні централізовані комунікації, при цьому російські окупанти обіцяють людям відновити електропідстанцію, яку ж самі і зруйнували.
"Базові гуманітарні потреби лисичани вдовольняють у Старобільську. Так само у Старобільську масово продаються речі, що були вкрадені з помешкань мирних мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька", - розповів Шибіко.
Крім того, за його даними, місто Лисичанськ розбито на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевого населення, а "в залишених будинках та квартирах лисичан мешкають росіяни і їх посіпаки з т.з. "лднр"".
Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про "хлопок" в окупованому Лисичанську, у результаті якого ЗСУ знищили ворожий штаб.