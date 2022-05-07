Окрім того, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Велику Вітчизняну війну.

У тимчасово окупованому Мангуші Донецької області російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Мангуші сьогодні окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. У Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окупанти хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною, - мову, історію, культуру.

Як зазначає місцеве видання 0629.com.ua, крім пам'ятника, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.

Російські державні пропагандистські ЗМІ подали знесення як демонтаж монументів, встановлених за участю "неонацистського "Азова".

Як повідомляв УНІАН, раніше на центральну площу захопленого міста Генічеськ перед місцевою державною адміністрацією окупанти повернули пам'ятник Леніну, демонтований в січні 2015 року. Прокуратура відкрила провадження.

Тим часом у центрі Києва встановили тимчасову скульптурну інсталяцію "Zaстрелись" з посланням президенту Росії Володимиру Путіну.

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