За словами радника мера Маріуполя, окупанти хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною, - мову, історію, культуру / скріншот

У тимчасово окупованому Мангуші Донецької області російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Мангуші сьогодні окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. У Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окупанти хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною, - мову, історію, культуру.

Як зазначає місцеве видання 0629.com.ua, крім пам'ятника, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.

Російські державні пропагандистські ЗМІ подали знесення як демонтаж монументів, встановлених за участю "неонацистського "Азова".

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Як повідомляв УНІАН, раніше на центральну площу захопленого міста Генічеськ перед місцевою державною адміністрацією окупанти повернули пам'ятник Леніну, демонтований в січні 2015 року. Прокуратура відкрила провадження.

Тим часом у центрі Києва встановили тимчасову скульптурну інсталяцію "Zaстрелись" з посланням президенту Росії Володимиру Путіну.

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