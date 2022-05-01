За словами голова ОВА, єдина російська зброя, яка може бути в Одещині - це зброя, яку окупанти кинуть на полі бою.

В Одесі з пам'ятника гарматі на Приморському бульварі прибрали табличку "Слава російської зброї".

Про це в неділю, 1 травня, у вечірньому відеозверненні розповів начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

"Табличка біля всім відомого пам'ятника "Слава ворожої зброї" прибрана назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині - це зброя, яку ці "недовояки" кинуть на полі бою, яка стане нашими трофеями", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові на території меморіального комплексу Пагорб Слави демонтували радянську символіку. З меморіалу зняли радянську зірку і знак "серп і молот". Тепер їх передадуть музею "Територія терору".

Гармата на Приморському бульварі: що відомо

Гармата на Приморському бульварі в Одесі - це пам'ятник, присвячений відбиттю нападу англо-французької ескадри на Одесу в часи Кримської війни 1854-1855 років.

Під час бомбардування Одеси 30 квітня (12 травня) 1854 року біля міста сів на мілину англійський 16-гарматний колісний пароплав-фрегат "Тигр". Наступного дня його знищили вогнем своїх гармат два інших кораблі союзників. Гармати "Тигра" увійшли до складу новостворених берегових батарей Одеси, а одну з них у 1904 році встановили як трофей на Приморському бульварі Одеси.

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