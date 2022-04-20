Вказаний пам’ятник було демонтовано в січні 2015 року.

Прокуратура відкрила провадження за фактом встановлення пам’ятника Леніну та поширення комуністичної символіки на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, війська окупантів продовжують встановлювати на адміністративних будівлях прапори РФ та СРСР. А на центральну площу окупованого міста Генічеськ перед місцевою державною адміністрацією повернули пам’ятник Леніну, який було демонтовано в січні 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, двоє жителів Херсона підняли на флагшток прапор червоного кольору з комуністичною символікою біля меморіалу "Вічного вогню".

Зазначається, що прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Нагадаємо, за даними військових, РФ готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: