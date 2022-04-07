У відомстві наголошують, що ситуація у місті складна.

У Маріуполі зараз тривають вуличні бої, але у місті досі майорить український прапор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Ситуація у Маріуполі наразі складна. Водночас, місто тримається. Станом на сьогодні там майорить український прапор. Тривають вуличні бої. Місто зазнало дуже величезних руйнувань унаслідок артилерійських і авіаційних ударів з боку противника", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що Маріуполь "взяв на себе один із головних ударів окупантів".

"Наші захисники мужньо і героїчно там обороняються", - додав Мотузяник.

"І саме завдяки цьому героїзму нам вдалося досягти успіхів на багатьох напрямках, де окупанти наступали. Росіяни можуть знищити це місто, але героїзм наших військових, які обороняють Маріуполь, їм не вдасться знищити ніколи", - підсумував речник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня британська розвідка підтвердила погіршення гуманітарної ситуації у Маріуполі. Понад 160 тис. осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води.

Росіяни не припиняють завдавати авіаударів по місту. Не вщухають важкі бої.

Російські окупанти блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників Маріуполя здатися.

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