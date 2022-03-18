Влада працює над організацією робочих гуманітарних коридорів до Маріуполя на Донеччині, а також до Ізюма та Балаклії на Харківщині, де також складна ситуація.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти роблять усе, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж до Маріуполя.

Як президент заявив у відеозверненні, на сьогодні погоджені гуманітарні коридори в Сумській, Донецькій та Харківській областях.

"Суми, Конотоп, Тростянець, Лебедин, Краснопілля, Велика Писарівка. З блокадного Маріуполя до Запоріжжя – це особливо складно. Окупанти роблять усе, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж у місто. Це відвертий терор. Але ми намагаємося, ми робимо все можливе", - зазначив Зеленський.

За його словами, вдалося врятувати з Маріуполя вже понад 35 тисяч людей.

Наразі тривають рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, у якому маріупольці ховалися від обстрілів, використовували його як укриття.

Зокрема, вдалося врятувати понад 130 людей, але під завалами перебувають ще сотні маріупольців.

"Попри обстріли, попри всі складнощі ми будемо продовжувати рятувальні роботи", - наголосив він.

Водночас президент зазначив, що наразі дуже складна ситуація на Харківщині, адже окупанти не полишають намагань знищити місто Ізюм та знущаються з людей у Балаклії. "Наша команда робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити харчові продукти, воду, медикаменти", - наголосив Зеленський.

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