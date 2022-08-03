Колону ворожої техніки побачили на виїзді до села Мангуш.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано рух російської військової колони.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, військову техніку помітили сьогодні, 3 серпня. Приблизно о 12:10 мешканці тимчасово окупованого Маріуполя побачили, що рашисти їдуть у бік села Мангуш. Згодом стало зрозуміло, що окупанти переганяють військову колону в бік Бердянську.

"Фіксуємо черговий рух військової техніки. О 12:10 ранку рух інженерних та вантажних автомобілів, схожих візуально на автівки РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі по пр. Будівельників з позначкою "Z" в бік виїзду на с. Мангуш. Далі колону помічено на виїзді з Мангуша в бік Бердянська. Продовжуємо відстежувати ситуацію", - написав Андрющенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Маріуполі сили спротиву передали палкий "привіт" окупантам.

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