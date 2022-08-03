Окупанти пограбували депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти обчистили депозитні скриньки жителів тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти пограбували депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.

"У приміщенні ПУМБ в Маріуполі знаходилися депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали найцінніше, до початку другої фази війни вони були закриті. Зараз вони абсолютно вичищені, під нуль", - зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі:

Захисники "Азовсталі" у Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатися на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети та скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що вищим військовим командуванням був відданий наказ командирам підрозділів, які знаходяться на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалося, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після півночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними Міністерства оборони України, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано в цілому близько 1,7 тисячі захисників. Для повернення їх додому планується обмін.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тисячі військовополонених з "Азовсталі" і підкреслив, що зараз у Головного управління розвідки є завдання повернути військових додому живими.

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці пролунав вибух. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї.

2 серпня 2022 року стало відомо про те, що окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі".

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